Над Выгоничским районом Брянской области уничтожен БПЛА
8 июня 202406:51
Украинский беспилотник сбили над Брянской областью, сообщил глава региона Александр Богомаз. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Выгоничского района силами ПВО», — подчеркнул губернатор.
Никто не пострадал, разрушений нет. Как отметил Богомаз, на месте инцидента работают оперативные и экстренные службы.
Ранее в Брянской области были уничтожены два дрона, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru