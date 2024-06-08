Над Выгоничским районом Брянской области уничтожен БПЛА

Украинский беспилотник сбили над Брянской областью, сообщил глава региона Александр Богомаз. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

ПВО сбила беспилотник в районе Новошахтинска Ростовской области

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Выгоничского района силами ПВО», — подчеркнул губернатор.

Никто не пострадал, разрушений нет. Как отметил Богомаз, на месте инцидента работают оперативные и экстренные службы.

Ранее в Брянской области были уничтожены два дрона, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиБрянская Область

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