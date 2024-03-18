Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области более ста снарядов

По его словам, погибли два человека, пять были ранены. Снаряды выпускались из разных видов вооружения, включая РСЗО Vampire и танк. Также применялись беспилотники.

В результате обстрелов разрушения выявлены в более чем 130 квартирах 32 домов, 75 частных домовладениях, на 15 объектах, повреждены 121 единица транспорта.

Ранее стало известно, что при обстреле белгородского поселка Октябрьский пострадали восемь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

