Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области более ста снарядов
Вооруженные силы Украины выпустили более 100 снарядов по девяти районам Белгородской области за сутки, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, погибли два человека, пять были ранены. Снаряды выпускались из разных видов вооружения, включая РСЗО Vampire и танк. Также применялись беспилотники.
В результате обстрелов разрушения выявлены в более чем 130 квартирах 32 домов, 75 частных домовладениях, на 15 объектах, повреждены 121 единица транспорта.
Ранее стало известно, что при обстреле белгородского поселка Октябрьский пострадали восемь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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