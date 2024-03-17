При обстреле белгородского поселка Октябрьский пострадали восемь человек

По предварительным данным, пострадали восемь человек, включая 15-летнего подростка. У него осколочное ранение коленного сустава.

В районную больницу обратились трое мужчин с ранениями головы, живота и конечностей. Еще один человек получил осколочные ранения спины.

При обстреле Белгорода днем 17 марта один человек погиб и 11 пострадали, напоминает «Радиоточка НСН».

