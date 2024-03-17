При обстреле белгородского поселка Октябрьский пострадали восемь человек
17 марта 202421:30
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по поселку Октябрьский Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, пострадали восемь человек, включая 15-летнего подростка. У него осколочное ранение коленного сустава.
В районную больницу обратились трое мужчин с ранениями головы, живота и конечностей. Еще один человек получил осколочные ранения спины.
При обстреле Белгорода днем 17 марта один человек погиб и 11 пострадали, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При обстреле белгородского поселка Октябрьский пострадали восемь человек
- Памфилова: Путин лидирует на выборах президента с 87,97% голосов
- Место заключения футболиста «Спартака» Промеса описали фразой «ад на земле»
- Нетаньяху анонсировал начало военной операции на юге сектора Газа
- Петросян прокомментировал позднее отцовство словами о кавказском долголетии
- ВСУ нанесли удар по сахарному заводу в курском поселке Теткино
- При взрыве петарды на избирательном участке в Перми пострадала женщина
- Молдавия отвергла причастность Украины к атаке БПЛА в Приднестровье
- Британский рок-музыкант Стив Харли умер в возрасте 73 лет
- МИД заявил о попытках вмешательства в выборы президента со стороны США и ФРГ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru