При обстреле белгородского поселка Октябрьский пострадали восемь человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по поселку Октябрьский Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

В курском поселке Теткино в результате обстрела ВСУ повреждено пять домов

По предварительным данным, пострадали восемь человек, включая 15-летнего подростка. У него осколочное ранение коленного сустава.

В районную больницу обратились трое мужчин с ранениями головы, живота и конечностей. Еще один человек получил осколочные ранения спины.

При обстреле Белгорода днем 17 марта один человек погиб и 11 пострадали, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram/Гладков
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