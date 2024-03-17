Гладков: при обстреле Белгорода погиб один человек и 11 пострадали

Погиб один человек. В момент обстрела мужчина находился на парковке. От полученных ран он скончался до приезда скорой помощи, сообщил губернатор.

По его словам, ранения различной степени тяжести получили 11 человек. Трем пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте.

Повреждения выявлены в 17 многоквартирных домах и девяти частных, а также у 12 автомобилей, уточнил Гладков.

Утром 17 марта в результате обстрела Белгорода со стороны Украины погибла 16-летняя девушка, передает «Радиоточка НСН».

