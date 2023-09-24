Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО «Град»

По городу Шебекино Белгородской области выпущено три снаряда из реактивной системы залпового огня «Град», написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

На подлете к Белгороду сбили беспилотник

По его словам, в результате обстрела со стороны Украины пострадала территория промышленного предприятия. У здания пробита кровля.

Также ВСУ атаковали село Муром. Беспилотник сбросил четыре осколочных боеприпаса.

20 сентября при обстреле села Максимовка Белгородской области погиб мирный житель, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУШебекиноБелгородская область

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