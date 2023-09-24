Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО «Град»
24 сентября 202311:43
По городу Шебекино Белгородской области выпущено три снаряда из реактивной системы залпового огня «Град», написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате обстрела со стороны Украины пострадала территория промышленного предприятия. У здания пробита кровля.
Также ВСУ атаковали село Муром. Беспилотник сбросил четыре осколочных боеприпаса.
20 сентября при обстреле села Максимовка Белгородской области погиб мирный житель, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО «Град»
- Politico: украинские госпитали в Запорожье столкнулись с нехваткой медикаментов
- Сбербанк снизил ставки по нескольким вкладам
- Лавров заявил о создании США новых военных союзов на Востоке
- Беспилотник ВСУ атаковал административное здание в Курске
- В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,7
- ВС РФ отразили пять атак ВСУ на краснолиманском направлении
- В МИД Филиппин выразили заинтересованность в турпотоке из России
- На орбиту выведены 22 интернет-спутника Starlink
- СМИ: раненный украинский сержант дезертировал после отказа в лечении
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru