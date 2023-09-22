На подлете к Белгороду сбили беспилотник

Система ПВО сбила украинский беспилотник на подлете к Белгороду. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор области Вячеслав Гладков.

Пострадавших и разрушений в результате происшествия, по предварительной информации, нет.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», - написал политик.

Ранее днем ПВО сбила украинский беспилотник над деревней Шагарово в Глушковском районе Курской области

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ПВОБелгород

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