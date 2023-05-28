Село Муром в Белгородской области попало под обстрел
Украинская армия обстреляла село Муром Шебекинского округа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
С беспилотника атаковано зернохранилище сельхозпредприятия. Повреждена линия электропередачи.
Пострадавших нет. Сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние, уточнил Гладков.
«Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте, чтобы максимально оперативно устранить последствия обстрела», - добавил он.
Под обстрел украинской армии ранее попало село Новая Таволжанка Шебекинского округа. Повреждены четыре частных домовладения, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Село Муром в Белгородской области попало под обстрел
- Бастрыкин поручил возбудить дело после слов Грэма о смертях россиян
- «Локомотив» обыграл «Динамо» в столичном дерби РПЛ
- ANKA: Кылычдарогу опережает Эрдогана на президентских выборах
- Сборная Латвии впервые завоевала медаль чемпионата мира по хоккею
- СМИ: Эрдоган уверенно лидирует на президентских выборах в Турции
- Синоптики: июнь в Центральной России будет теплее нормы
- Кличко назвал причину ночной вибрации в Киеве
- Полковник Макгрегор: после разгрома ВСУ Россия освободит Харьков и Одессу
- В Турции завершилось голосование во втором туре выборов президента
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru