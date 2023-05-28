Село Муром в Белгородской области попало под обстрел

Украинская армия обстреляла село Муром Шебекинского округа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

ВСУ обстреляли населенные пункты Шебекинского округа

С беспилотника атаковано зернохранилище сельхозпредприятия. Повреждена линия электропередачи.

Пострадавших нет. Сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние, уточнил Гладков.

«Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте, чтобы максимально оперативно устранить последствия обстрела», - добавил он.

Под обстрел украинской армии ранее попало село Новая Таволжанка Шебекинского округа. Повреждены четыре частных домовладения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелВСУБелгород

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