ВСУ обстреляли населенные пункты Шебекинского округа

Украинская армия 28 мая обстреляла несколько населенных пунктов Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Гладков: под обстрел попало село Новая Таволжанка

По предварительным данным, пострадавших нет.

В Шебекино повреждены забор и постройки предприятия. Спасатели тушат возгорание.

В селе Безлюдовка снаряд попал в корпус базы отдыха. Произошло задымление.

Рядом с частным жилым домом в селе Белянка на парашюте спущен неизвестный предмет. Оперативные службы оцепили место.

В результате обстрела ВСУ Белгородской области 27 мая погиб один и пострадали трое местных жителей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелВСУБелгород

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