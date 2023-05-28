ВСУ обстреляли населенные пункты Шебекинского округа
Украинская армия 28 мая обстреляла несколько населенных пунктов Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, пострадавших нет.
В Шебекино повреждены забор и постройки предприятия. Спасатели тушат возгорание.
В селе Безлюдовка снаряд попал в корпус базы отдыха. Произошло задымление.
Рядом с частным жилым домом в селе Белянка на парашюте спущен неизвестный предмет. Оперативные службы оцепили место.
В результате обстрела ВСУ Белгородской области 27 мая погиб один и пострадали трое местных жителей, передает «Радиоточка НСН».
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