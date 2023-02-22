Гладков: ВСУ обстреляли город Шебекино
Украинские войска обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Как отметил губернатор, по предварительной информации, никто не пострадал, однако были зафиксированы разрушения гражданских объектов.
«Снаряды попали по частному сектору — в 3 домах выбиты окна, посечены заборы и фасады», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что оперативные службы ведут подомовой обход.
Накануне в Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили в Белгородской области две тактические ракеты «Точка-У» и два снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган».
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