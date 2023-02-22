Гладков: ВСУ обстреляли город Шебекино

Как отметил губернатор, по предварительной информации, никто не пострадал, однако были зафиксированы разрушения гражданских объектов.

«Снаряды попали по частному сектору — в 3 домах выбиты окна, посечены заборы и фасады», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что оперативные службы ведут подомовой обход.

Накануне в Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили в Белгородской области две тактические ракеты «Точка-У» и два снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

