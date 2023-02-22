Пушилин заявил, что ВСУ могут усилить обстрелы в праздничные дни

Украинские войска могут активизировать обстрелы в праздничные дни. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

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«Есть информация, что и в ближайшие 2–3 дня обстрелы со стороны украинских вооруженных формирований усилятся», — написал политик в своем Telegram-канале.

Как отметил Пушилин, российская артиллерия ведет активную батарейную и контрбатарейную борьбу, а средства противоздушной обороны работают в усиленном режиме. Тем не менее врио главы ДНР призвал сограждан быть аккуратнее и не перемещаться по улицам «без лишней надобности».

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации, за последние сутки ВСУ 22 раза обстреляли территорию республики.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ВСУДНРДенис Пушилин
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