Пушилин заявил, что ВСУ могут усилить обстрелы в праздничные дни
Украинские войска могут активизировать обстрелы в праздничные дни. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Есть информация, что и в ближайшие 2–3 дня обстрелы со стороны украинских вооруженных формирований усилятся», — написал политик в своем Telegram-канале.
Как отметил Пушилин, российская артиллерия ведет активную батарейную и контрбатарейную борьбу, а средства противоздушной обороны работают в усиленном режиме. Тем не менее врио главы ДНР призвал сограждан быть аккуратнее и не перемещаться по улицам «без лишней надобности».
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации, за последние сутки ВСУ 22 раза обстреляли территорию республики.
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