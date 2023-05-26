Гладков: ВСУ обстреляли два населенных пункта в Грайворонском округе

ВСУ обстреляли Грайворонский городской округ Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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Как отметил губернатор, в результате обстрела были повреждены четыре частных домовладения в Грайвороне, в одном из местных магазинов выбило окна, также поврежден один автомобиль.

«Снарядами повреждены газопровод и линия электропередачи. Аварийные службы уже приступили к восстановительным работам», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Кроме того, губернатор сообщил о разрушении нежилого дома в Глотово. Также в населенном пункте были повреждены здание дома культуры, ограждение магазина и ближайшие постройки.

Гладков подчеркнул, что в результате ЧП никто не пострадал, пишет Ura.ru.

Накануне губернатор сообщил о уничтожении беспилотника над Белгородским районом, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Таисия Лисковец
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