Гладков: ВСУ обстреляли два населенных пункта в Грайворонском округе

Как отметил губернатор, в результате обстрела были повреждены четыре частных домовладения в Грайвороне, в одном из местных магазинов выбило окна, также поврежден один автомобиль.

«Снарядами повреждены газопровод и линия электропередачи. Аварийные службы уже приступили к восстановительным работам», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Кроме того, губернатор сообщил о разрушении нежилого дома в Глотово. Также в населенном пункте были повреждены здание дома культуры, ограждение магазина и ближайшие постройки.

Гладков подчеркнул, что в результате ЧП никто не пострадал, пишет Ura.ru.

Накануне губернатор сообщил о уничтожении беспилотника над Белгородским районом, напоминает РИА ФАН.

