Гладков: ВСУ обстреляли два населенных пункта в Грайворонском округе
ВСУ обстреляли Грайворонский городской округ Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Как отметил губернатор, в результате обстрела были повреждены четыре частных домовладения в Грайвороне, в одном из местных магазинов выбило окна, также поврежден один автомобиль.
«Снарядами повреждены газопровод и линия электропередачи. Аварийные службы уже приступили к восстановительным работам», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Кроме того, губернатор сообщил о разрушении нежилого дома в Глотово. Также в населенном пункте были повреждены здание дома культуры, ограждение магазина и ближайшие постройки.
Гладков подчеркнул, что в результате ЧП никто не пострадал, пишет Ura.ru.
Накануне губернатор сообщил о уничтожении беспилотника над Белгородским районом, напоминает РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru