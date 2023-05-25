Беспилотник сбросил бомбу в поселке Октябрьский Белгородской области

Беспилотный аппарат сбросил взрывное устройство в поселке Октябрьский. О происшествии в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Белгородский губернатор заявил об ещё одном сбитом беспилотнике

«В результате атаки БПЛА повреждено административное здание: выбиты окна, посечены фасад и кровля», - уточнил глава региона.

Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Система ПВО 24 мая сбила беспилотный аппарат на подлете к Белгороду, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиБелгород

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