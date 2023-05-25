Беспилотник сбросил бомбу в поселке Октябрьский Белгородской области
25 мая 202323:55
Беспилотный аппарат сбросил взрывное устройство в поселке Октябрьский. О происшествии в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В результате атаки БПЛА повреждено административное здание: выбиты окна, посечены фасад и кровля», - уточнил глава региона.
Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.
Система ПВО 24 мая сбила беспилотный аппарат на подлете к Белгороду, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru