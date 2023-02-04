Гладков: ВСУ обстреляли Борисовский район Белгородской области
Борисовский район Белгородской области подвергся обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Снаряды попали на территорию гражданского промышленного завода. По предварительной информации, пострадавших нет: людей успели вывести на безопасное расстояния», — написал глава Белгородской области в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, власти сформировали оперативный штаб, на место ЧП выехали все аварийные службы.
Накануне глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО сбили четыре украинские ракеты в Стародубском муниципальном округе региона.
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