Гладков: ВСУ обстреляли Борисовский район Белгородской области

Борисовский район Белгородской области подвергся обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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«Снаряды попали на территорию гражданского промышленного завода. По предварительной информации, пострадавших нет: людей успели вывести на безопасное расстояния», — написал глава Белгородской области в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, власти сформировали оперативный штаб, на место ЧП выехали все аварийные службы.

Накануне глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО сбили четыре украинские ракеты в Стародубском муниципальном округе региона.

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ФОТО: vvgladkov
ТЕГИ:РегионыВСУОбстрелБелгород
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