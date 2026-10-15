В Госдуме разъяснили правила начисления стажа при уходе за ребенком

Депутат пояснила, что при уходе за первым ребенком женщина получает стаж 1,8 балла, за вторым — 3,6 балла, за третьим и последующими — 5,4 балла. В случае рождения двойняшек или тройняшек коэффициенты суммируются.

«Плюс еще суммируется страховой стаж. То есть если женщина ухаживает за своими двойняшками, то ей не полтора года будет зачтено, а три, если за тройняшками, получается, уже 4,5 года», — отметила она.

Парламентарий добавила, что это достаточно выгодно, так как индивидуальные пенсионные коэффициенты за третьего и последующих детей составляют 5,4 балла, тогда как средняя заработная плата - это около 5 баллов.

Ранее Бессараб заявила, что с февраля 2027 года размер маткапитала в России будет увеличен на уровень инфляции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

