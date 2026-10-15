В Госдуме разъяснили правила начисления стажа при уходе за ребенком
Стаж мамам, существляющим уход за ребёнком в возрасте до полутора лет, начисляют независимо от того, работают они или нет. Об этом «Ленте.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Депутат пояснила, что при уходе за первым ребенком женщина получает стаж 1,8 балла, за вторым — 3,6 балла, за третьим и последующими — 5,4 балла. В случае рождения двойняшек или тройняшек коэффициенты суммируются.
«Плюс еще суммируется страховой стаж. То есть если женщина ухаживает за своими двойняшками, то ей не полтора года будет зачтено, а три, если за тройняшками, получается, уже 4,5 года», — отметила она.
Парламентарий добавила, что это достаточно выгодно, так как индивидуальные пенсионные коэффициенты за третьего и последующих детей составляют 5,4 балла, тогда как средняя заработная плата - это около 5 баллов.
Ранее Бессараб заявила, что с февраля 2027 года размер маткапитала в России будет увеличен на уровень инфляции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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