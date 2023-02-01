Хуснуллин: переселение белгородцев из разрушенного жилья обойдётся в 9,4 млрд рублей

На совещании у президента РФ Владимира Путина он отметил, что участки и места, куда могут переехать граждане, уже подготовлены и обеспечены необходимой инженерно-транспортной инфраструктурой.

«Подготовили на сегодняшний день проект распорядительного документа. В случае одобрения... мы буквально завтра можем уже принять и выделить деньги", - указал вице-премьер.

Хуснуллин добавил, что уже удалось переселить более 3,7 тысячи человек.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что помощь жителям приграничных с Украиной регионов, пострадавшим от обстрелов со стороны ВСУ, не должна вязнуть в бюрократии, сообщает RT.

