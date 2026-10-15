Александра Невзорова внесли в список террористов и экстремистов

«Невзоров Александр Глебович, 03.08.1958 г.р., г. Ленинград», — указано на сайте ведомства.

Попадание в базу Росфинмониторинга означает замораживание средств указанного лица в российских банках, а также приостановку их обслуживания.

Ранее суд заочно приговорил проживающего за рубежом Невзорова к восьми годам колонии по статье о фейках об армии, он объявлен в розыск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

