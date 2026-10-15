Александра Невзорова внесли в список террористов и экстремистов
Журналист Александр Невзоров (признан в РФ иноагентом и участником запрещённого в стране экстремистского объединения) был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщает RT.
«Невзоров Александр Глебович, 03.08.1958 г.р., г. Ленинград», — указано на сайте ведомства.
Попадание в базу Росфинмониторинга означает замораживание средств указанного лица в российских банках, а также приостановку их обслуживания.
Ранее суд заочно приговорил проживающего за рубежом Невзорова к восьми годам колонии по статье о фейках об армии, он объявлен в розыск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Полосатый рейс: Почему россияне стали чаще отдыхать в Африке
- Автоэксперт Баканов указал, что влияет на цену автомобиля с пробегом
- Россиянам рассказали, как можно увеличить будущую пенсию
- «Без розовых очков!»: Сергей Жуков о фильме «Руки Вверх 2», детях и стадионах
- В США отменили трансляцию расстрела осужденного экс-военнослужащего
- Россиянам объяснили, как увеличить отпуск за счет праздников в 2027 году
- В Госдуме разъяснили правила начисления стажа при уходе за ребенком
- Александра Невзорова внесли в список террористов и экстремистов
- Кабмин расширил перечень стратегически значимых лекарств
- Ильдар Абдразаков стал худруком-директором Михайловского театра