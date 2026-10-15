Кабмин расширил перечень стратегически значимых лекарств

В частности, в обновлённый перечень вошли генно-инженерные инсулины, противоопухолевый препарат «Ленватиниб» и тромболитическое лекарство «Тенектеплаза», применяемое при остром инфаркте миокарда.

«Список, включающий 354 препарата, дополнили ещё несколькими наименованиями, которые применяются при таких серьёзных диагнозах, как сахарный диабет, острый инфаркт миокарда, злокачественное образование», - указал глава кабмина.

Он также напомнил, что полный цикл производства препаратов из перечня стратегически значимых должен быть обеспечен на территории РФ. Организация их выпуска может осуществляться с господдержкой.

Ранее гендиректор Ассоциации Российских Фармацевтических Производителей (АРФП) Виктор Дмитриев заявил «Радиоточке НСН», что на смену старым лекарствам приходят более современные, они стоят дороже, но и признаны более эффективными.

