Кабмин расширил перечень стратегически значимых лекарств
Правительство РФ расширило перечень стратегически значимых лекарств. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
В частности, в обновлённый перечень вошли генно-инженерные инсулины, противоопухолевый препарат «Ленватиниб» и тромболитическое лекарство «Тенектеплаза», применяемое при остром инфаркте миокарда.
«Список, включающий 354 препарата, дополнили ещё несколькими наименованиями, которые применяются при таких серьёзных диагнозах, как сахарный диабет, острый инфаркт миокарда, злокачественное образование», - указал глава кабмина.
Он также напомнил, что полный цикл производства препаратов из перечня стратегически значимых должен быть обеспечен на территории РФ. Организация их выпуска может осуществляться с господдержкой.
Ранее гендиректор Ассоциации Российских Фармацевтических Производителей (АРФП) Виктор Дмитриев заявил «Радиоточке НСН», что на смену старым лекарствам приходят более современные, они стоят дороже, но и признаны более эффективными.
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