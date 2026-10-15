Россиянам объяснили, как увеличить отпуск за счет праздников в 2027 году

Она напомнила, что если нерабочие праздничные дни приходятся на период ежегодного отпуска, то они не включаются в число его календарных дней. Например, при отпуске с 24 по 26 февраля отдыхать можно будет с 21 по 28 февраля, при этом из восьми дней будут потрачены только три отпускных.

«Одна из наиболее выгодных комбинаций получится в мае: четыре отпускных дня с 4 по 7 мая позволят не работать десять дней подряд — с 1 по 10 мая», - отметила эксперт.

При этом Козулина указала, что статья 125 Трудового кодекса предусматриваеет соблюдение одного условия. Если работник разбивает ежегодный отпуск на части, то одна из них должна составлять не менее 14 календарных дней.

Ранее в России вступили в силу новые правила, позволяющие работодателям отзывать из отпуска сотрудников, работающих во вредных или опасных условиях труда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

