Россиянам объяснили, как увеличить отпуск за счет праздников в 2027 году
Трудовой кодекс РФ позволяет увеличить продолжительность отпуска за счёт присоединения к нему выходных дней и государственных праздников. Об этом «Ленте.ру» рассказала руководитель группы кадрового администрирования Selecty Анна Козулина.
Она напомнила, что если нерабочие праздничные дни приходятся на период ежегодного отпуска, то они не включаются в число его календарных дней. Например, при отпуске с 24 по 26 февраля отдыхать можно будет с 21 по 28 февраля, при этом из восьми дней будут потрачены только три отпускных.
«Одна из наиболее выгодных комбинаций получится в мае: четыре отпускных дня с 4 по 7 мая позволят не работать десять дней подряд — с 1 по 10 мая», - отметила эксперт.
При этом Козулина указала, что статья 125 Трудового кодекса предусматриваеет соблюдение одного условия. Если работник разбивает ежегодный отпуск на части, то одна из них должна составлять не менее 14 календарных дней.
Ранее в России вступили в силу новые правила, позволяющие работодателям отзывать из отпуска сотрудников, работающих во вредных или опасных условиях труда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Без розовых очков!»: Сергей Жуков о фильме «Руки Вверх 2», детях и стадионах
- В США отменили трансляцию расстрела осужденного экс-военнослужащего
- Россиянам объяснили, как увеличить отпуск за счет праздников в 2027 году
- В Госдуме разъяснили правила начисления стажа при уходе за ребенком
- Александра Невзорова внесли в список террористов и экстремистов
- Кабмин расширил перечень стратегически значимых лекарств
- Ильдар Абдразаков стал худруком-директором Михайловского театра
- «Неравные условия»: Зачем Минобрнауки вводит предоплату за первый семестр
- Тучи разведу руками: Как отличить депрессию от осенней хандры
- Женщины 25-40 лет составляют 67% потребителей антидепрессантов в России