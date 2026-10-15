Ильдар Абдразаков стал худруком-директором Михайловского театра

Абдразаков также является художественным руководителем театра. В ведомстве указали, что объединение двух постов «позволит более цельно выстраивать работу театра». Речь идёт как о формирования репертуара и поиска новых постановочных идей, так и о «решении организационных задач и развития долгосрочных проектов».

«Для Михайловского театра это означает новый этап — с опорой на его историю и с вниманием к современным задачам», - подчеркнули в комитете.

Ранее глава Минкульта Ольга Любимова заявила, что начальник Управления театров Департамента культуры Москвы Александр Фокин был назначен и. о. ректора ГИТИСа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

