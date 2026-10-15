В США отменили трансляцию расстрела осужденного экс-военнослужащего

По его словам, казнь мужчины, осужденного за убийство 13 человек на военной базе Форт-Худ в 2009 году, состоится как запланировано, однако показывать расстрел не будут.

«Многие очень хорошие и благонамеренные люди предпочли бы не видеть его смерть ни в прямом эфире, ни с помощью каких-либо других визуальных средств», - пояснил глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

Он также добавил, что трансляция «могла бы стать сильным сдерживающим фактором и показать, как Америка борется с террористами и мерзавцами».

Ранее в США приговорённая к смертной казни 50-летняя Криста Пайк выжила после двух смертельных доз пентобарбитала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

