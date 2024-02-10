Гладков: ВСУ атаковали семь населенных пунктов Белгородской области

Так, в Белгородском районе выявили разрушения после отражения воздушной атаки ВСУ. В пяти частных домовладениях в поселке Разумное были повреждены два гаража, четыре авто, одна единица сельхозтехники. В поселке Северный выбило окна в частном доме.

«В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли хутор Дубровка – зафиксировано 5 прилетов. Пострадавших и разрушений нет. В Волоконовском районе под минометный обстрел попало село Тишанка – установлено 4 прилета. Никто не пострадал, разрушений нет», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Кроме того, по селу Мокрая Орловка в Грайворонском городском округе выпустили три минометных снаряда, в Дроновке беспилотник-камикадзе атаковал грузовой автомобиль. Также по селу Новая Таволжанка в Шебекинском округе выпустили два артиллерийских снаряда.

Ранее над Белгородской областью сбили восемь снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» и четыре снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха».

