Гладков: ВСУ атаковали семь населенных пунктов Белгородской области
Украинские войска за минувшие сутки выпустили более десяти снарядов по Белгородской области, никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Так, в Белгородском районе выявили разрушения после отражения воздушной атаки ВСУ. В пяти частных домовладениях в поселке Разумное были повреждены два гаража, четыре авто, одна единица сельхозтехники. В поселке Северный выбило окна в частном доме.
«В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли хутор Дубровка – зафиксировано 5 прилетов. Пострадавших и разрушений нет. В Волоконовском районе под минометный обстрел попало село Тишанка – установлено 4 прилета. Никто не пострадал, разрушений нет», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Кроме того, по селу Мокрая Орловка в Грайворонском городском округе выпустили три минометных снаряда, в Дроновке беспилотник-камикадзе атаковал грузовой автомобиль. Также по селу Новая Таволжанка в Шебекинском округе выпустили два артиллерийских снаряда.
Ранее над Белгородской областью сбили восемь снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» и четыре снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru