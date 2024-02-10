Гладков: ВСУ атаковали семь населенных пунктов Белгородской области

Украинские войска за минувшие сутки выпустили более десяти снарядов по Белгородской области, никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Пять человек пострадали при обстреле села в Белгородской области

Так, в Белгородском районе выявили разрушения после отражения воздушной атаки ВСУ. В пяти частных домовладениях в поселке Разумное были повреждены два гаража, четыре авто, одна единица сельхозтехники. В поселке Северный выбило окна в частном доме.

«В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли хутор Дубровка – зафиксировано 5 прилетов. Пострадавших и разрушений нет. В Волоконовском районе под минометный обстрел попало село Тишанка – установлено 4 прилета. Никто не пострадал, разрушений нет», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Кроме того, по селу Мокрая Орловка в Грайворонском городском округе выпустили три минометных снаряда, в Дроновке беспилотник-камикадзе атаковал грузовой автомобиль. Также по селу Новая Таволжанка в Шебекинском округе выпустили два артиллерийских снаряда.

Ранее над Белгородской областью сбили восемь снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» и четыре снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ВСУОбстрелБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры