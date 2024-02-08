Над Белгородской областью сбили восемь снарядов украинской РСЗО «Ураган»
Российские средства ПВО пресекли очередную попытку Вооружённых сил Украины нанести удар по территории России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении уточняется, что инцидент произошёл над территорией Белгородской области около 17:30 мск 8 февраля.
Для атаки украинская сторона использовала восемь снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» и четыре снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха».
«Дежурными средствами ПВО все реактивные снаряды уничтожены», - заключили в оборонном ведомстве.
Ранее в Минобороны заявили, что российскими средствами ПВО за сутки были перехвачены 12 реактивных снарядов системы залпового огня «Vampire» чешского производства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru