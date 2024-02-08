Пять человек пострадали при обстреле села в Белгородской области
8 февраля 202415:57
В результате удара ВСУ по селу Ржевка в Белгородской области пострадало пять человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, один из раненых находится в тяжелом состоянии - у мужчины травматическая ампутация верхних и нижних конечностей. Еще у четверых пострадавших зафиксированы осколочные ранения нижних конечностей.
Осколки снарядов также повредили два частных жилых дома. В строениях выбиты стекла, посечены фасады и кровли.
На данный момент на месте работают аварийные бригады и оперативные службы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru