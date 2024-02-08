Пять человек пострадали при обстреле села в Белгородской области

По его словам, один из раненых находится в тяжелом состоянии - у мужчины травматическая ампутация верхних и нижних конечностей. Еще у четверых пострадавших зафиксированы осколочные ранения нижних конечностей.

Осколки снарядов также повредили два частных жилых дома. В строениях выбиты стекла, посечены фасады и кровли.

На данный момент на месте работают аварийные бригады и оперативные службы.

