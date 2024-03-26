Гладков: В Белгородской области сбито 13 воздушных целей

Российские силы противоракетной обороны сбили в Белгородским районом и на подлете к Белгороду 13 воздушных целей, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, предварительно, два человека пострадали. Повреждены 20 частных жилых домовладения и одна хозяйственная постройка.

Ранее в Белгородском районе и Белгороде была объявлена ракетная опасность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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