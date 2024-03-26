Гладков: В Белгородской области сбито 13 воздушных целей
26 марта 202406:01
Российские силы противоракетной обороны сбили в Белгородским районом и на подлете к Белгороду 13 воздушных целей, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, предварительно, два человека пострадали. Повреждены 20 частных жилых домовладения и одна хозяйственная постройка.
Ранее в Белгородском районе и Белгороде была объявлена ракетная опасность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru