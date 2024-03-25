При атаке дронов-камикадзе в Белгородской области пострадал мужчина

Нападение произошло на подъезде к селу Дорогощь. Водителю удалось уйти от прямого столкновения, но один из беспилотников взорвался рядом с автомобилем, рассказал Гладков.

По его словам, молодой мужчина получил баротравму и контузию. Пострадавшего доставили в городскую больницу №2.

Как сообщило 25 марта Минобороны России, силы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 103 украинских беспилотника, отмечает «Радиоточка НСН».

