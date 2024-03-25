При атаке дронов-камикадзе в Белгородской области пострадал мужчина
Украинские беспилотники-камикадзе атаковали легковой автомобиль в Грайворонском городском округе Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Нападение произошло на подъезде к селу Дорогощь. Водителю удалось уйти от прямого столкновения, но один из беспилотников взорвался рядом с автомобилем, рассказал Гладков.
По его словам, молодой мужчина получил баротравму и контузию. Пострадавшего доставили в городскую больницу №2.
Как сообщило 25 марта Минобороны России, силы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 103 украинских беспилотника, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Агаларов: при восстановлении «Крокуса» создадут мемориал
- МЧС опубликовало обновленный список погибших при теракте в «Крокусе»
- Хинштейн: охрана «Крокуса» не выехала на место после теракта
- Депутат Ющенко: ТВ-каналы не изменили сетку вещания 22 марта, чтобы не сеять панику
- СМИ: двое обвиняемых в теракте в «Крокусе» прилетели в Москву 2 марта
- Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 11 годам колонии члена ИГ
- Захарова назвала аморальным отказ США помогать России после теракта
- При атаке дронов-камикадзе в Белгородской области пострадал мужчина
- В Верховной Раде предложили защитить от мобилизации 70% полицейских
- Shaman и Анна Асти перевели миллионы пострадавшим при теракте в «Крокусе»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru