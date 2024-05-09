Гладков: В Белгороде в результате воздушной атаки ВСУ пострадали 11 человек

По его словам, пятерых пострадавших после оказания медпомощи было назначено амбулаторное лечение. Ещё четверо женщин и двое мужчин были госпитализированы в городскую больницу №2.

«Различные разрушения выявлены в 84 квартирах 26 многоквартирных домов, повреждены 53 автомобиля и линия газоснабжения», - написал глава региона.

Ранее Гладков заявил, что шесть сёл в Шебекинском округе Белгородской области остались без света из-за обстрела ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».