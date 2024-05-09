Гладков: В Белгороде в результате воздушной атаки ВСУ пострадали 11 человек
После воздушной атаки Вооружённых сил Уураины (ВСУ) в Белгороде пострадали 11 человек. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, пятерых пострадавших после оказания медпомощи было назначено амбулаторное лечение. Ещё четверо женщин и двое мужчин были госпитализированы в городскую больницу №2.
«Различные разрушения выявлены в 84 квартирах 26 многоквартирных домов, повреждены 53 автомобиля и линия газоснабжения», - написал глава региона.
Ранее Гладков заявил, что шесть сёл в Шебекинском округе Белгородской области остались без света из-за обстрела ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru