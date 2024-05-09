В Донецке женщина пострадала при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета

Женщина пострадала при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета с беспилотника в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщило, что украинские войска сбросили на Петровский район столицы региона взрывоопасный предмет.

«По предварительной информации, в результате... в Петровском районе ранена женщина 1967 года рождения», — написал Кулемзин в Telegram.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в региональной столице и Белгородском районе восемь человек пострадали после атаки ВСУ, напоминает RT.

