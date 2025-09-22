«Нужны два монстра»: В авиаотрасли призвали открыть аэропорты Ростова и Симферополя
Главное транспортное направление сегодня находится на юге России, но разрешить открыть аэропорты там могут только военные, заявил НСН Виктор Горбачев.
Авиаперевозчики ждут, когда откроются два «монстра-аэропорта» в Ростове и Симферополе, рассказал член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев в разговоре с НСН.
Международный аэропорт Воронежа имени Петра I может в ближайшее время вернуться к полноценной работе. Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, сотрудники и техническое оснащение позволяют запустить авиагавань в любой момент, сообщает ТАСС. Горбачев указал, что главное событие для авиации еще впереди.
«Воронеж — это прекрасно, но он принимает объем рейсов небольшой: порядка 500-600 тысяч перелетов в год. Его перезапуск не повлияет на пассажиропотоки в России, но сделает удобнее путешествие до города. Сам аэропорт там чудесный. Хотелось бы, чтобы еще открыли Симферополь и Ростов, так как это крупнейшие миллионники юга России. Они помогли бы туристам, которые пока пользуются только железнодорожным и автомобильным транспортом. К сожалению, пока это только хотелки. Отмашку могут дать только наши военные. Когда они гарантируют безаварийные и беспрепятственные перелеты, тогда все заработает. Уже открыли Геленджик, Краснодар, а если добавят Ростов и Симферополь, то будет красота. Ждем, когда эти два "монстра" снова запустятся», — подчеркнул он.
Ранее Горбачев объяснил НСН, в чем важность открытия аэропорта в Краснодаре.
