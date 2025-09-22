Авиаперевозчики ждут, когда откроются два «монстра-аэропорта» в Ростове и Симферополе, рассказал член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев в разговоре с НСН.



Международный аэропорт Воронежа имени Петра I может в ближайшее время вернуться к полноценной работе. Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, сотрудники и техническое оснащение позволяют запустить авиагавань в любой момент, сообщает ТАСС. Горбачев указал, что главное событие для авиации еще впереди.