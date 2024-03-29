Гладков: В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил в Telegram губернатор Вячеслав Гладков.

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По его словам, запущена сирена. Глава региона посоветовал тем, кто находится дома, не подходить к окнам. «Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — отметил он.

Ранее Гладков допустил открытие верхних этажей в белгородских ТЦ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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