Гладков: В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
29 марта 202403:01
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил в Telegram губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, запущена сирена. Глава региона посоветовал тем, кто находится дома, не подходить к окнам. «Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — отметил он.
Ранее Гладков допустил открытие верхних этажей в белгородских ТЦ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru