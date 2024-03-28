Гладков: На подлете к Белгороду сбили два украинских БПЛА

«Системой ПВО сбито 2 БПЛА... на подлете к городу... В результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в Таврово осколком поврежден сарай», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Как отметил Гладков, по предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее над Белгородской областью сбили 16 реактивных снарядов системы «Вампир», напоминает RT.

