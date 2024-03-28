Гладков: На подлете к Белгороду сбили два украинских БПЛА

Два беспилотника самолетного типа уничтожили в Белгородском районе. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Гладков: В Белгородском районе сбили три украинских БПЛА

«Системой ПВО сбито 2 БПЛА... на подлете к городу... В результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в Таврово осколком поврежден сарай», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Как отметил Гладков, по предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее над Белгородской областью сбили 16 реактивных снарядов системы «Вампир», напоминает RT.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
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