Гладков: На подлете к Белгороду сбили два украинских БПЛА
28 марта 202412:57
Два беспилотника самолетного типа уничтожили в Белгородском районе. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Системой ПВО сбито 2 БПЛА... на подлете к городу... В результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в Таврово осколком поврежден сарай», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Как отметил Гладков, по предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее над Белгородской областью сбили 16 реактивных снарядов системы «Вампир», напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru