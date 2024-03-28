Гладков допустил открытие верхних этажей в белгородских ТЦ

По его словам, вопрос планируется рассмотреть в пятницу, 29 марта. С просьбой открыть вторые и третьи этажи торговых центров к властям региона обратился один из местных предпринимателей, отметил губернатор.

В ближайшее время сотрудники МЧС обойдут все ТЦ и дадут рекомендации по работе с учетом правил безопасности, сказал Гладков.

Ранее в Белгороде закрыли торговые центры из-за обстрелов со стороны Украины. Накануне на подлете к городу сбили 18 воздушных целей, передает «Радиоточка НСН».

