Гладков допустил открытие верхних этажей в белгородских ТЦ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал рассмотреть вопрос об открытии верхних этажей торговых центров. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, вопрос планируется рассмотреть в пятницу, 29 марта. С просьбой открыть вторые и третьи этажи торговых центров к властям региона обратился один из местных предпринимателей, отметил губернатор.
В ближайшее время сотрудники МЧС обойдут все ТЦ и дадут рекомендации по работе с учетом правил безопасности, сказал Гладков.
Ранее в Белгороде закрыли торговые центры из-за обстрелов со стороны Украины. Накануне на подлете к городу сбили 18 воздушных целей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru