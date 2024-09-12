Гладков сообщил об атаке ВСУ на еще три населенных пункта в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали еще три населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атак никто не пострадал. Гладков отметил, что в Новой Таволжанке при обстреле было повреждено остекление многоквартирного жилого дома, два легковых автомобиля и фасад частного дома.

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В свою очередь в селе Муром атака БПЛА повредила кровлю корпуса сельхозпредприятия, указал он. Гладков подчеркнул, что в Березовке ВСУ сбросили с беспилотника две бомбы, в результате чего была повреждена крыша частного дома, а также выбиты стекла в этом доме и стоящем рядом автомобиле.

Ранее сообщалось, что почти 15 тысяч жилых помещений восстановили после атак ВСУ в Белгороде. К работам привлечены 70 подрядных организаций, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Таисия Лисковец
ТЕГИ:ВСУБелгородская область

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