Гладков сообщил об атаке ВСУ на еще три населенных пункта в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали еще три населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атак никто не пострадал. Гладков отметил, что в Новой Таволжанке при обстреле было повреждено остекление многоквартирного жилого дома, два легковых автомобиля и фасад частного дома.