Гладков сообщил об атаке ВСУ на еще три населенных пункта в Белгородской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали еще три населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате атак никто не пострадал. Гладков отметил, что в Новой Таволжанке при обстреле было повреждено остекление многоквартирного жилого дома, два легковых автомобиля и фасад частного дома.
В свою очередь в селе Муром атака БПЛА повредила кровлю корпуса сельхозпредприятия, указал он. Гладков подчеркнул, что в Березовке ВСУ сбросили с беспилотника две бомбы, в результате чего была повреждена крыша частного дома, а также выбиты стекла в этом доме и стоящем рядом автомобиле.
Ранее сообщалось, что почти 15 тысяч жилых помещений восстановили после атак ВСУ в Белгороде. К работам привлечены 70 подрядных организаций, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru