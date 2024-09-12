В Белгородской, Курской и Брянской областях сбили пять дронов ВСУ
Пять украинских беспилотников самолетного типа уничтожили над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.
Как отметили в ведомстве, минувшей ночью военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам в РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в Минобороны.
Министерство уточнило, что по два дрона сбили над Белгородской и Курской областями, один — над Брянской.
Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении украинского БПЛА над регионом, напоминает 360.ru. По словам губернатора, никто не пострадал.
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