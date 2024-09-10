В Белгороде после атак ВСУ восстановили 15 тысяч домов и квартир
Почти 15 тысяч жилых помещений восстановили после атак ВСУ в Белгороде. Об этом написал мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.
«На сегодня в Белгороде мы уже восстановили около 15000 жилых помещений», — сообщил градоначальник, подчеркнув, что к работам привлечены 70 подрядных организаций.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что столицу региона разделят на секторы для быстрого устранения последствий обстрелов со стороны Украины. За каждой частью закрепят определенные строительные бригады, при нештатной ситуации они смогут оперативно приступить к восстановительным работам, напоминает Ura.ru.
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