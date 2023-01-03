Гладков сообщил о ранении мужчины часовым в приграничье Белгородской области

По данным Гладкова, пострадавший находится в тяжелом состоянии, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

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«На данный момент известно, что мужчина не остановился на предупреждение часового. О точных деталях произошедшего предстоит разобраться следственным органам, ФСБ и Министерству обороны РФ, в том числе в том, почему он находился в это время на приграничной территории и зачем пошел к военным», - сообщил губернатор Белгородской области.

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Он призвал жителей региона воздержаться от посещения лесополос во всех приграничных муниципалитетах.

Ранее, 2 января, Вячеслав Гладков сообщил, что регион попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) второй раз за понедельник, 2 января. После обстрела села Вязовое жертв и пострадавших нет.