Вячеслав Гладков рассказал о втором за день обстреле Белгородской области

«В Краснояружском районе под обстрел попало село Вязовое. Жертв и пострадавших нет. Снарядами выбиты окна в одном частном домовладении, также посечены фасад и забор. Есть повреждение линии электропередачи», - написал губернатор в Telegram-канале.

Сообщается, что аварийные и оперативные службы уже находятся на месте происшествия и устраняют последствия.

Ранее украинские военные обстрелялисело Муром в Шебекинском городском округе Белгородской области, пострадавших нет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».