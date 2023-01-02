Вячеслав Гладков рассказал о втором за день обстреле Белгородской области

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что регион попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) второй раз за понедельник, 2 января. После обстрела села Вязовое жертв и пострадавших нет.

Один человек пострадал при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

«В Краснояружском районе под обстрел попало село Вязовое. Жертв и пострадавших нет. Снарядами выбиты окна в одном частном домовладении, также посечены фасад и забор. Есть повреждение линии электропередачи», - написал губернатор в Telegram-канале.

Сообщается, что аварийные и оперативные службы уже находятся на месте происшествия и устраняют последствия.

Ранее украинские военные обстрелялисело Муром в Шебекинском городском округе Белгородской области, пострадавших нет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vvgladkov
ТЕГИ:ВСУОбстрелБелгород
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