Вячеслав Гладков рассказал о втором за день обстреле Белгородской области
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что регион попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) второй раз за понедельник, 2 января. После обстрела села Вязовое жертв и пострадавших нет.
«В Краснояружском районе под обстрел попало село Вязовое. Жертв и пострадавших нет. Снарядами выбиты окна в одном частном домовладении, также посечены фасад и забор. Есть повреждение линии электропередачи», - написал губернатор в Telegram-канале.
Сообщается, что аварийные и оперативные службы уже находятся на месте происшествия и устраняют последствия.
Ранее украинские военные обстрелялисело Муром в Шебекинском городском округе Белгородской области, пострадавших нет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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