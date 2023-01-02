Вячеслав Гладков сообщил об обстреле ВСУ белгородского села Муром

Под обстрел ВСУ попало село Муром в Шебекинском городском округе Белгородской области, пострадавших нет. Об этом в своей Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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«Есть повреждения в 2 частных домовладениях - осколками снаряда выбиты окна и повреждена крыша. Также пострадал один автомобиль», - уточнил белгородский губернатор.

На месте работают оперативные службы, работники администрации продолжают подомовой обход территории, уточнил Вячеслав Гладков.

Ранее он рассказал, что под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: telegram.org/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУОбстрелБелгород
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