Гладков сообщил о ранении мирного жителя при атаке беспилотника

В районе села Безымено Белгородской области мирный житель получил ранение при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины на автомобиль, сообщил в Telegram губернатор Вячеслав Гладков.

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Он пострадал в результате сброса взрывного устройства на грузовой автомобиль. Мужчину с осколочными ранениями головы доставили медучреждение.

Ранее три украинских дрона сбили над Курской областью и Крымом за два часа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ВСУБеспилотники

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