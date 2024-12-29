Гладков сообщил о ранении мирного жителя при атаке беспилотника
29 декабря 202403:01
В районе села Безымено Белгородской области мирный житель получил ранение при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины на автомобиль, сообщил в Telegram губернатор Вячеслав Гладков.
Он пострадал в результате сброса взрывного устройства на грузовой автомобиль. Мужчину с осколочными ранениями головы доставили медучреждение.
Ранее три украинских дрона сбили над Курской областью и Крымом за два часа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru