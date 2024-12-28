Три украинских дрона сбили над Курской областью и Крымом за два часа
Три украинских беспилотника уничтожили над Курской областью и Крымом за два часа, сообщили в Минобороны России.
Кроме того, за минувшие сутки российские средства ПВО сбили 104 беспилотника ВСУ над территорией России. Также были уничтожены три снаряда HIMARS.
Как уточнили в российском оборонном ведомстве, 57 беспилотников были сбиты вне зоны спецоперации. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники в 148 районах.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские дроны атаковали Красногвардейский район региона, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru