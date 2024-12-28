Под Воронежем уничтожили более десяти беспилотников
Более десяти беспилотников ликвидировали в пригороде Воронежа и в нескольких районах региона. Об этом сообщил глава Воронежской области Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ... обнаружены и уничтожены более десяти БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал губернатор в Telegram.
Как отметил Гусев, в одном из районов из-за падения обломков дрона произошел обрыв контактной сети железной дороги. Из-за ЧП задержан один поезд, ожидаются задержки ряда других составов. Для ускорения ликвидации последствий произошедшего создали штаб Юго-Восточной железной дороги.
Ранее в Воронежской области уничтожили более 20 беспилотников ВСУ, после атаки дронов получила повреждения линия электропередач.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru