Гладков сообщил о двух пострадавших в результате взрыва на улице в Белгороде

По его словам, одна из пострадавших госпитализирована. Вторая женщина с ссадинами от госпитализации отказалась. Отмечается, что разрушения выявлены в четырех квартирах жилого дома по улице Шаландина. Всем жителям поврежденных квартир предлагается размещение в гостинице.

На месте работают следственная группа и спасатели.

Как стало известно ранее, при полете самолета Су-34 ВКС над Белгородом произошел нештатный сход боеприпаса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

