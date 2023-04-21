Гладков сообщил о двух пострадавших в результате взрыва на улице в Белгороде
По предварительным данным, два человека получили травмы в результате взрыва, произошедшего в Белгороде, сообщил в Telegram губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, одна из пострадавших госпитализирована. Вторая женщина с ссадинами от госпитализации отказалась. Отмечается, что разрушения выявлены в четырех квартирах жилого дома по улице Шаландина. Всем жителям поврежденных квартир предлагается размещение в гостинице.
На месте работают следственная группа и спасатели.
Как стало известно ранее, при полете самолета Су-34 ВКС над Белгородом произошел нештатный сход боеприпаса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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