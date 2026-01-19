Число жертв железнодорожной катастрофы в Испании выросло до 41
Число погибших в результате железнодорожной катастрофы в автономном сообществе Андалусия на юге Испании увеличилось до 41 человека, сообщает газета ABC.
По данным издания, власти Испании и правительства Андалусии объявили трехдневный официальный траур по жертвам столкновения поездов, отмечает RT.
Авария произошла вечером 18 января в районе населенного пункта Адамус. Следовавший в Мадрид поезд сошел с рельсов и оказался на соседнем пути, где произошло столкновение со встречным составом, который также сошел с рельсов.
В результате катастрофы ранения получили около ста человек. Движение поездов на данном участке временно приостановлено, причины происшествия расследует специальная комиссия, передает «Радиоточка НСН».
