Число жертв железнодорожной катастрофы в Испании выросло до 41

Авария произошла вечером 18 января в районе населенного пункта Адамус. Следовавший в Мадрид поезд сошел с рельсов и оказался на соседнем пути, где произошло столкновение со встречным составом, который также сошел с рельсов.

В результате катастрофы ранения получили около ста человек. Движение поездов на данном участке временно приостановлено, причины происшествия расследует специальная комиссия, передает «Радиоточка НСН».

