Генпрокуратура РФ подала иски к рыбопромысловикам Мурманска и Хабаровска

Исковые заявления поступили в суд 16 января. К рассмотрению они не приняты. Предмет и основания требований пока не раскрываются.

Ответчиками по делу в Хабаровском крае указаны несколько рыбопромысловых компаний и их совладельцы, в Мурманске — профильные предприятия, их владельцы и экс-совладельцы. В исках в качестве ответчика также указано Росрыболовство.

Ранее россиян предупредили о повышении цен на рыбу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

