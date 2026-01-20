Генпрокуратура РФ подала иски к рыбопромысловикам Мурманска и Хабаровска

Генеральная прокуратура России направила судебные иски к рыбопромысловым компаниям Хабаровского края и Мурманска, сообщает РИА Новости.

Исковые заявления поступили в суд 16 января. К рассмотрению они не приняты. Предмет и основания требований пока не раскрываются.

Ответчиками по делу в Хабаровском крае указаны несколько рыбопромысловых компаний и их совладельцы, в Мурманске — профильные предприятия, их владельцы и экс-совладельцы. В исках в качестве ответчика также указано Росрыболовство.

Ранее россиян предупредили о повышении цен на рыбу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

