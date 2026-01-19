«Проблема на копейку»: Ко кому ударит запрет сувенирных денег
На фоне онлайн-мошенничества, блокировок карт и повышения цен борьба ЦБ с деньгами из «банка приколов» будет раздражать россиян, заявил в эфире НСН Евгений Змиев.
В России нет проблем с мошенничеством с помощью игрушечных денег, поэтому их запрет станет новым раздражителем для общества, заявил в интервью НСН экономист Евгений Змиев.
Ранее в Банке России предложили ввести запрет на изготовление и сбыт предметов, похожих на настоящие деньги. Змиев скептически отнесся к этой идее.
«На мой взгляд, Центробанк борется с проблемой на копейку, потому что случаи, когда билетами из банка приколов реально расплачивались, уже в прошлом. Игрушечные бумажные деньги от настоящих отличаются очень существенно. Это проблема, которая отсутствует на фоне тех реальных проблем, которые существуют. Например, у нас в ходу тысячные и пятирублевые купюры, которые практически одного и того же цвета и дизайна. Сам ЦБ создает ситуацию, когда люди с плохим зрением без очков могут легко перепутать эти купюры. Есть проблема с мошенничеством. Мы давно не слышали, чтобы хотя бы на 100 тысяч обманули билетами банков приколов, а об обманах безналичным путем на десятки и сотни миллионов мы слышим чуть ли не через день. Есть проблема с необоснованными блокировками переводов абсолютно добропорядочных граждан. Еще одно наказание за проблему, которой нет, будет только раздражать наших граждан, и так напряженных на фоне повышения цен из-за новогоднего НДС», - подчеркнул эксперт.
По его мнению, может возникнуть парадокс, когда в российских настольных играх вместо рублей будут использоваться доллары и евро.
«Люди просто перестанут выпускать сувенирную игровую продукцию, но на самом деле она нужна, в том числе для обучения детей в школах, для детских игр, для взрослых, для новогодних корпоративов. Пострадает система обучения финансовой грамотности и игровая деятельность, а зачем? У нас теперь все "Монополии" перейдут на игрушечные доллары и евро, а от рублей будем избавляться и молодое поколение сразу к долларом и евро приучать? Опять поворот не туда», - заключил собеседник НСН.
С 1 января 2026 года в России произошло повышение базовой ставки НДС с 20 до 22%. По данным Росстата, потребительские цены в России с 1 по 12 января выросли на 1,26%, отмечает «Радиоточка НСН».
