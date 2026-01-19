В России нет проблем с мошенничеством с помощью игрушечных денег, поэтому их запрет станет новым раздражителем для общества, заявил в интервью НСН экономист Евгений Змиев.

Ранее в Банке России предложили ввести запрет на изготовление и сбыт предметов, похожих на настоящие деньги. Змиев скептически отнесся к этой идее.