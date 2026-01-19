В Польше определения «муж» и «жена» сменят на «первый супруг» и «второй супруг»

В Польше из свидетельств о регистрации брака уберут определения «муж» и «жена», заменив их на формулировки «первый супруг» и «второй супруг», сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство информатизации страны.

В ведомстве уточнили, что соответствующее распоряжение подписал министр информатизации Кшиштоф Гавковский. Изменения затронут документы, относящиеся к актам гражданского состояния, и будут реализованы после проведения необходимой реформы, отмечает газета «Известия».