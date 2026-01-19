В Польше определения «муж» и «жена» сменят на «первый супруг» и «второй супруг»

В Польше из свидетельств о регистрации брака уберут определения «муж» и «жена», заменив их на формулировки «первый супруг» и «второй супруг», сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство информатизации страны.

В ведомстве уточнили, что соответствующее распоряжение подписал министр информатизации Кшиштоф Гавковский. Изменения затронут документы, относящиеся к актам гражданского состояния, и будут реализованы после проведения необходимой реформы, отмечает газета «Известия».

В Латвии начнут регистрировать однополые союзы

Как пояснили в министерстве, новая формулировка позволит оформлять свидетельства о браке для однополых пар, которые заключили союз за границей и намерены легализовать его на территории Польши. Действующее национальное законодательство не предусматривает однополые браки, однако такие случаи требуют правового оформления.

В ноябре Суд Европейского союза обязал Польшу признавать однополые браки, заключенные в других странах ЕС, несмотря на отсутствие соответствующих норм в польском семейном праве, передает «Радиоточка НСН».

