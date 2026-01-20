СМИ: Дмитриев планирует встретиться с Уиткоффом и Кушнером
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев планирует провести встречу со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, сообщает Axios.
Это произойдет 20 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Стороны обсудят американский мирный план по Украине.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает, что визит Уиткоффа и Кушнера в Россию состоится после согласования дат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
