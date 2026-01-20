У Земли впервые за 24 года начался радиационный шторм

Это случилось впервые за два солнечных цикла (один цикл – 12 лет). Поток солнечных протонов превысил 10 тысяч единиц. По словам ученых, уровень S5 существует только теоретически, и за современную историю наблюдений не наблюдался ни разу.

Ранее на Солнце произошла первая в 2026 году вспышка последнего класса мощности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

