У Земли впервые за 24 года начался радиационный шторм
20 января 202600:10
Радиационный шторм уровня S4 начался в окрестностях Земли, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Это случилось впервые за два солнечных цикла (один цикл – 12 лет). Поток солнечных протонов превысил 10 тысяч единиц. По словам ученых, уровень S5 существует только теоретически, и за современную историю наблюдений не наблюдался ни разу.
Ранее на Солнце произошла первая в 2026 году вспышка последнего класса мощности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
