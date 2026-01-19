СМИ: Союзники США обсуждают корректировку инициативы Трампа по Совету мира

Публично сомнения в отношении состава Совета мира выразил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. При этом, как отмечает Bloomberg, в частных беседах европейские чиновники дают инициативе Трампа гораздо более жесткую оценку, рассматривая ее как попытку создать альтернативу или конкурента ООН.

Некоторые источники считают, что Совет мира задуман не только для восстановления сектора Газа, но и как инструмент для вмешательства в другие международные кризисы и контроля над глобальными процессами. На этом фоне часть стран, вероятно, отклонит приглашение к участию, тогда как другие могут согласиться в принципе и попытаться пересмотреть отдельные положения устава. В частности, Канада, как сообщается, не намерена выплачивать взнос в размере 1 миллиарда долларов.

Один из европейских чиновников назвал приглашение президента России Владимира Путина «фарсом», выразив при этом уверенность, что российский лидер его примет. По его словам, этот шаг лишь подчеркивает дилемму для Европы — либо согласиться с инициативами Трампа, либо рискнуть углублением раскола в трансатлантических отношениях, передает «Радиоточка НСН».

