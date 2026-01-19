«Газпром нефть» подтвердила планы продать долю в сербской NIS

«Газпром нефть» подтвердила подписание с венгерской компанией MOL соглашения о намерениях по продаже принадлежащего ей пакета акций сербской компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»), сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Речь идет о доле в размере 56,15% акций NIS. Как ранее сообщала MOL, для завершения сделки потребуется получение ряда согласований, включая одобрение Управления по контролю за иностранными активами США и государственных органов Сербии. Подписание договора купли-продажи планируется до 31 марта 2026 года.