«Газпром нефть» подтвердила планы продать долю в сербской NIS
«Газпром нефть» подтвердила подписание с венгерской компанией MOL соглашения о намерениях по продаже принадлежащего ей пакета акций сербской компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»), сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.
Речь идет о доле в размере 56,15% акций NIS. Как ранее сообщала MOL, для завершения сделки потребуется получение ряда согласований, включая одобрение Управления по контролю за иностранными активами США и государственных органов Сербии. Подписание договора купли-продажи планируется до 31 марта 2026 года.
В «Газпром нефти» подтвердили факт заключения предварительного соглашения, не раскрывая дополнительных условий возможной сделки.
NIS находится под санкциями США с 10 января 2025 года. После введения ограничений компания неоднократно получала временные лицензии OFAC, позволяющие отсрочить их применение. Санкции были приостановлены до 23 января, что дало возможность возобновить поставки нефти, передает «Радиоточка НСН».
