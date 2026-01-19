Дания и Гренландия предложили НАТО создать миссию в Арктике
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО выступили с предложением о создании миссии альянса в Арктике, сообщает датская телерадиокомпания DR.
По словам Поульсена, инициатива обсуждалась на переговорах, и стороны рассчитывают выработать рамки возможного формата такой миссии. При этом министр не стал уточнять, как на предложение отреагировал генсек НАТО.
Комментируя уже действующую разведывательную миссию альянса в Гренландии, глава датского Минобороны заявил, что не считает ее ошибочной. Он напомнил, что ряд европейских стран — партнеров по НАТО направили своих военнослужащих для участия в этой операции.
Разведывательная миссия проводится под командованием Дании и является частью более широкой стратегии НАТО по наращиванию военного присутствия в Арктическом регионе. Гренландия входит в состав Датского королевства, однако ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о желательности присоединения острова к США. Власти Дании и Гренландии в ответ подчеркивали необходимость уважения их территориальной целостности, передает «Радиоточка НСН».
