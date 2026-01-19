Дания и Гренландия предложили НАТО создать миссию в Арктике

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО выступили с предложением о создании миссии альянса в Арктике, сообщает датская телерадиокомпания DR.

По словам Поульсена, инициатива обсуждалась на переговорах, и стороны рассчитывают выработать рамки возможного формата такой миссии. При этом министр не стал уточнять, как на предложение отреагировал генсек НАТО.